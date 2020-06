Hernanes: "Juve favorita per lo scudetto ma sarebbe bello vincesse la Lazio"

vedi letture

Il Profeta Hernanes, ex di Juve, Inter e Lazio, ha fatto i suoi pronostici per la volata scudetto attraverso le colonne del Corriere dello Sport: "La favorita è la Juve - spiega -, per qualità della rosa e la sua mentalità vincente, ma se la Lazio vincesse sarebbe davvero molto bello per tutto il campionato".

Il brasiliano oggi al San Paolo, poi, torna a parlare del suo rapporto con Claudio Lotito numero uno del club capitolino: "I ricordi sono belli, sia quelli che mi legano a lui che a tutta la società e ai tifosi. Bei ricordi, davvero. C'è stato un periodo fatto di fraintendimenti, anzi parlerei di mezze incomprensioni. E ci siamo scambiati brutte parole però è tutto rimasto lì. Vero, è un po’ polemico, però bisogna ammettere che da quando ha preso la Lazio sta facendo veramente bene e gli va dato atto di essere un dirigente davvero molto competente".