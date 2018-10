Hernanes: "Milinkovic e Brozovic uomini chiave stasera"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Hernanes, trequartista brasiliano e doppio ex di Lazio e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. "Milinkovic e Brozovic gli uomini chiave della sfida. Vinca il migliore, però, non farò il tifo. Ho più affetto per i biancocelesti, all'Inter chiusi in crescendo. Lotito? Lo ringrazierò sempre, prima di andare via lo incontrai nel suo ufficio: parlavo e piangevo".