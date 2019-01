Hibernians, Sanderra: "Sarà un onore per noi sfidare la Fiorentina"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Stefano Sanderra, allenatore dell'Hibernians, squadra che la Fiorentina affronterà in amichevole durante il ritiro maltese, ha parlato dell'occasione di confrontarsi con il club gigliato: "Il calcio a Malta è stata una sorpresa, è paragonabile ad una buona serie C. Il pubblico vive il calcio in maniera più divertita, con molto meno stress. Siamo molto contenti di poter affrontare la Fiorentina, per noi è un onore. Cercheremo di fare bella figura, mi auguro che questo ritiro possa essere importante per la Fiorentina", riporta Firenzeviola.it.