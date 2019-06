Hierro: "Dominio inglese, ma sono tranquillo per il futuro"

© foto di Imago/Image Sport

Queste le parole di Fernando Hierro, allenatore ed ex calciatore spagnolo, ai microfoni di Sky Sport in vista de "La Notte dei Re" di questa sera: "Sul calcio a 6? Il campo è piccolo, anche se per noi è anche troppo (ride, ndr), ci divertiremo molto. Questo è lo stadio di Nadal? Sì, lui è un fenomeno. Il miglior tennista spagnolo della storia. Sulle finali europee senza squadre spagnole? C'eravamo abituati a vedere le squadre spagnole in fondo ad ogni competizione, ma questo è il calcio. Preoccupato dalle inglesi? No, abbiamo molte squadre forti come il Real Madrid, il Barcellona e l'Atletico Madrid".