Higuain punta la Fiorentina: con i viola già 4 gol al Franchi

© foto di Imago/Image Sport

Gonzalo Higuain vede Viola. Dopo un ottimo inizio di stagione, il Pipita è rimasto a Torino durante la sosta delle Nazionali e si è allenato duramente per farsi trovare pronto in vista della prossima sfida di campionato. La Fiorentina è una delle vittime preferite dell'attaccante argentino, che ha segnato 4 delle 6 reti contro i toscani proprio al Franchi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.