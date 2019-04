Settantasette minuti in campo durante Cardiff City-Chelsea, ma Gonzalo Higuain non è stato decisivo per la vittoria dei Blues in Galles. Se non dopo la sua uscita, perché i londinesi hanno riequilibrato il match a quattro dalla fine, trovando poi, con Loftus-Cheek, il gol vittoria a tempo scaduto. Per ESPN la prova di Higuain è decisamente insufficiente: 3 su 10, solo Marcos Alonso ha fatto peggio con 2.

Le valutazioni inglesi, come quelle francesi, sono differenti dalle nostre. Ciononostante la pagella è decisamente negativa. "Non ha mostrato segnali verso il raggiungimento della forma migliore, una sfida che Sarri gli aveva posto venerdì. Ha speso la maggior parte del tempo fuori dall'area di rigore del Cardiff, dove avrebbe dovuto dare il meglio di sé, sembra troppo lento per il calcio inglese. Solo tre gol in undici partite".