Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dario Hubner, ex capocannoniere della Serie A, ha parlato della crisi di Piatek nel Milan nel corso di questo avvio di stagione: "Non è il fenomeno che sembrava l'anno scorso, ma non è nemmeno il brocco di quest'anno. La colpa e la ragione stanno sempre al 50% secondo me: lui deve essere bravo a liberarsi in area e a crearsi l'opportunità di ricevere il pallone, ma se la squadra gli fa avere un pallone a partita non si può pretendere che segni ogni gara. La convivenza con Leao è possibile? Bisogna vedere il modulo che vuole fare Pioli e l'avversario che incontra. A due punte si può giocare, a patto che aiutino la squadra entrambe".