Hubner non ha dubbi: "Balotelli può segnare come segnavo io, se gli arrivano i passaggi giusti"

Impegno proibitivo per il Brescia, nel prossimo turno di campionato contro la Juventus. Ne parla, a La Gazzetta dello Sport, l'ex bomber Dario Hubner che fra le altre cose si sofferma sulle caratteristiche degli attaccanti di oggi: "Una punta deve anche sapersi aiutare da sé. Ma l’80% dei gol nasceva da passaggi dei compagni, che mi consentivano di fare centro. Si pensi a Higuain: nel Napoli e nella Juve segnava, nel Milan no e lo davano per finito, è tornato alla Juve e magia, ha ripreso a segnare. Perché nella Juve lo servono come si deve. Nel Milan non succedeva. Balotelli può segnare come segnavo io, se gli arrivano i passaggi giusti".

Da cosa dipende? "I centrocampisti devono darsi una mossa in fase offensiva. Balotelli, come Torregrossa che ha qualità e difende bene la palla, ha bisogno di rifornimenti. Poi è chiaro che non dipende dal singolo giocatore, è tutta la squadra a doversi muovere in un certo modo".