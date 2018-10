Hugo Maradona: "Maglia n.10 del Napoli a Insigne? Sarebbe peso in più"

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Insigne merita la maglia numero 10 del Napoli? A rispondere ci ha pensato, attraverso Radio Kiss Kiss Napoli, Hugo Maradona. "La ’10’ ad Insigne? L’autorizzazione dovrebbe dargliela De Laurentiis, non mio fratello Diego. Credo che indossare la casacca numero 10 sarebbe solo un peso in più per lui, è una maglia pesante", ha detto il fratello del Pibe de oro secondo quanto riportato da Tuttonapoli.net.