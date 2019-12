Hugo Maradona: "Sarà emozionante vedere Messi al San Paolo

© foto di Federico De Luca

Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Le partite vanno giocate sempre. Il Napoli deve fare una buona partita a Barcellona. A Napoli si può fare risultato ma a Barcellona sarà difficile, deve dare il massimo. Vedere giocare Messi al San Paolo sarà emozionante. Prendere una squadra in queste condizioni e farla ripartire non è facile. Gattuso deve cercare di riportare il gruppo al suo vecchio splendore, deve trasferire un po’ di grinta, anche se quella da sola, non basta. Centrocampo? Per me si deve comprare un centrocampista di gioco. Un regista, qualcuno che sappia smistare il pallone. Tutto dipende da quello che vuole Gattuso, come vuole giocare e come vuole mettere in campo la squadra”.