© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mats Hummels, difensore del Borussia Dortmund, ha commentato a uefa.com la vittoria in rimonta contro l'Inter: "All'intervallo dicevamo che dovevamo continuare a muovere la palla come nel primo tempo, ma anche che dovevamo creare più occasioni. Non mi sarei aspettato che le cose sarebbero andate così bene. L'Inter è stata molto cinica nel primo tempo: hanno segnato due volte in due occasioni, noi non l'abbiamo fatto. Abbiamo lasciato loro poco spazio per respirare dopo l'intervallo e abbiamo giocato un secondo tempo davvero forte".