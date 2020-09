Ansa - De Laurentiis positivo: ieri mal di stomaco ma nessun altro sintomo

'Altrimenti non avrebbe viaggiato da Capri a Milano e ritorno'

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - Ieri, secondo quanto si apprende da fonti del Napoli, Aurelio De Laurentiis non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Covid: avvertiva solo un leggero mal di stomaco che aveva attribuito a del pesce mangiato la sera prima. Il presidente, fanno notare le fonti azzurre, è molto attento alle proprie condizioni fisiche e se avesse avvertito sintomi non avrebbe mai intrapreso un viaggio in nave e aereo da Capri a Milano e ritorno nella stessa giornata come invece ha fatto. (ANSA).