© foto di Pietro Lazzerini

AS di questa mattina in prima pagina dedica ampio spazio al mercato dell'Atletico Madrid che potrebbe coinvolgere anche il Milan: "Morata aspetta le cessioni di Kalinic e Gelson". Mentre l'ex rossonero è vicino al passaggio al Monaco di Henry, il portoghese continua a essere un obiettivo sensibile di Leonardo, che lo vorrebbe acquistare per regalare un altro esterno offensivo a Gattuso come richiesto dallo stesso allenatore.