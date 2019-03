© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gran gol con l'Olympique Marsiglia, poi l'esultanza con il selfie di squadra: una prima volta in assoluto per Mario Balotelli. Che, in generale, in carriera non ha quasi mai esultato dopo le sue reti (lo fece per esempio dopo il gol alla Germania, e infatti quel gesto è diventato iconico). Il perché della scelta lo ha spiegato lo stesso SuperMario via Instagram: "Dopo un gol io non esulto, avete mai visto un postino esultare dopo aver consegnato la posta? Ragazzi, la settimana scorsa ne ho incontrato uno che ha esultato e sorriso dopo avermi consegnato un pacco. Da oggi inizierò a farlo anche io".