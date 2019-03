I campioni non hanno colori. Che accoglienza per Quagliarella al Mapei

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"I campioni non hanno colori", scrive la Sampdoria su Twitter a commento di un video che racconta l'arrivo della squadra di Giampaolo al Mapei Stadium per la sfida col Sassuolo. All'uscita dal pullman il più acclamato è stato Fabio Quagliarella, capitano blucerchiato che è stato travolto dall'affetto dei tanti bambini presenti all'esterno dell'impianto. Un'ulteriore bella soddisfazione per l'attuale capocannoniere della Serie A con 20 reti.