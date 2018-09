© foto di Antonio Vitiello

E' attesa entro domani la decisione del Consiglio di Garanzia del CONI in merito al format della Serie B e agli eventuali ripescaggi. Presidente del Collegio di Garanzia l'ex ministro degli esteri Franco Frattini, un uomo al quale è stato affidato, assieme ai suoi colleghi, il destino del calcio italiano. Spicca, proprio per questo motivo, la foto che ritrae quest'ultimo a Tiraspol, centro amministrativo della Transnistria, regione secessionista della Moldavia, come rappresentante dell'OSCE, l'Organizzazione per la sicurezza e la Cooperazione in Europa, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione fra il governo moldavo e quello della Transnistria.

Ovviamente il calcio non può e non deve essere l'argomento più importante di cui parlare, specie in un momento storico come quello attuale, ma una situazione fa riflettere. Come i professionisti del palazzo abbiano anche altre mansioni, altri impegni, altre realtà da vivere e gestire. E poi ci si chiede il perché di tempi così lunghi... Da Roma alla Moldavia il viaggio non è di poco conto.