I carabinieri sorvegliano la casa di Daniele Orsato

© foto di Federico De Luca

Giorni tesi per Daniele Orsato, arbitro della sezione di Schio che sabato sera ha diretto in modo insufficiente la sfida tra Inter e Juventus. Come riporta il Corriere del Veneto di oggi, le tante minacce che sono giunte a lui e alla sua famiglia hanno messo in allerta i carabinieri che hanno allestito un discreto, ma attento servizio di vigilanza attorno alla casa di Orsato con una pattuglia sempre pronta a intervenire.