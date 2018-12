© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gara a dir poco delicata per la Roma, quella di questa sera contro l'Inter all'Olimpico. A tal punto che la formazione di Eusebio Di Francesco ha effettuato il riscaldamento pre-partita sotto la Curva Sud per trovare la giusta empatia con la tifoseria. Una situazione che, secondo Sky, non accadeva dai tempi di Rudi Garcia in panchina. Ora la Roma cerca la giusta coesione col pubblico per conquistare i tre punti in palio.