© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ghirelli a Napoli: «I fatti di Foggia esigono impegno»": questo uno dei titoli che il Corriere dello Sport dedica alla Serie C. Sulla questione: "Bisogna saper ascoltare per conoscere da vicino il territorio e capire i problemi del luogo». Lo ha dichiarato il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli alla quarta tappa del 'Pallone d'Italia' che si è svolta ieri a Napoli. L’evento, organizzato dalla Lega Pro, si propone di dibattere sull’importanza della partita e della sua sostenibilità. "Sappiamo che è difficile lavorare per cambiare. Lo dimostrano i recenti, gravissimi fatti accaduti a Bari e Foggia. Ma noi crediamo in quello che stiamo facendo e continueremo nel nostro impegno".