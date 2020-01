“Dentro o fuori. Muzzi ora freme, tridente per salvare la panchina”, titola così il Corriere dello Sport sulla situazione in casa Empoli deve l’allenatore è a rischio in caso di ulteriore passo falso contro il Chievo. “La Mantia con Tutino e Mancuso in attacco e il debuttante Henderson a centrocampo”, queste le mosse del tecnico toscano che si trova una rosa rivoluzionata per svoltare la stagione.