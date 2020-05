Corriere dello Sport, Zazzaroni sulla ripresa e Spadafora: "Il rumore dei falsi amici"

“Il rumore dei falsi amici”. S’intitola così l’editoriale di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il giorno dopo l’ok del CTS alla ripresa degli allenamenti collettivi. Un via libera che il quotidiano romano giudica fortemente limitativo: “Stringente e vincolante, per ora, resta la ghigliottina della quarantena al solo apparire di un positivo, ostacolo che nessun altro Paese ha posto. A questo punto non è da escludere l’obbligo dell’autocertificazione per i difensori che vorranno trasferirsi dalla propria area a quella avversaria.

E pensare che la Figc - è allo studio il protocollo per le partite a prova di Cts - impone obblighi che inglesi, tedeschi e spagnoli neppure si sognano, in primis il ritiro di 14 giorni - dal 18 maggio al 2 giugno - previa ‘negativizzazione’ di tutti i partecipanti, calciatori, tecnici e staff.

Strano Paese, il nostro, nel quale un quotidiano sportivo riesce a raggiungere l’intero arco costituzionale ma non il ministro di riferimento. C’è tuttavia una novità. Ieri, intorno a mezzogiorno, pur se attraverso il capoufficio stampa Alessio Pasquini, autore di una risposta tra l’ironico e l’arrogante esattamente come la richiesta, Spadafora si è materializzato: ‘Gentile direttore, mi scuso per il ritardo, ma per essere altrettanto rispettoso ed educato mi son dovuto far aiutare anche io, e ciò ha preso un po’ di tempo. Al momento preferiamo declinare il suo cortese invito. Un caro saluto’.

Quasi in contemporanea ho ricevuto su whatsapp un messaggio di Roberto Donati, ex staffettista della 4x100, argento agli Europei di Barcellona e co-detentore del record italiano della specialità (38”17). Oggi Donati, che non ho il piacere di conoscere personalmente, è il delegato allo sport del comune di Rieti: ‘Buongiorno direttore, il buon Spadafora non risponde neanche ai comuni, purtroppo’. […] Base chiama ministero, base chiama ministero: rispondete?”.