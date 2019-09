Corriere Fiorentino, "Commisso: 'Dieci anni? Niente stadio'"

Questa non è l’Inter di Conte. O almeno non ancora

“Non abbiamo fatto vedere la nostra idea di gioco, quella per cui lavoriamo e che vogliamo raggiungere”. Ha iniziato così Antonio Conte la sua conferenza stampa post Slavia Praga, nella serata di ieri. Reduce dal pareggio agguantato in extremis, il tecnico nerazzurro non si è nascosto...