Corsera - Ingressi agli alimentari e divieto di jogging: il governo studia nuovi divieti

"Non sono previste ulteriori limitazioni". Lo ha chiarito il premier Giuseppe Conte e, per quanto riguarda l'attività motoria, anche il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Tuttavia, lo stesso premier ha spiegato come il governo dovrà prendere in considerazione la cosa, se i divieti continueranno a essere violati o elusi. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l'esecutivo starebbe quindi pensando in ogni caso a nuovi divieti, per farsi trovare pronto nel caso le violazioni non diminuiscano. Nello specifico, tra le ipotesi vi sarebbe quella di un orario di chiusura anticipato e di contingentare gli ingressi per gli alimentari, di impedire la corsa nelle aree verdi non recintate, di limitare gli spostamenti giustificati da esigenze lavorative che non vengano però comprovate.