Demetrio Albertini ha parlato ai microfoni di Sky Sport del derby di questa sera fra Inter e Milan: "Sarà una partita bellissima stasera. L'Inter potrà raggiungere la Juventus, aspettiamo di vedere un grande derby".

Ti aspettavi che Conte smorzasse gli entusiasmi e Pioli caricasse i suoi?

"Assolutamente sì. Antonio non vuole far sbagliare questa partita. I giocatori dell'Inter sono i primi a sapere quanto vale questa partita. Pioli, visto che i pronostici danno vincente l'Inter, deve assolutamente alzare l'attenzione affinché è i giocatori possano dare il massimo".

L'Inter può vincere lo scudetto?

"So quanta fatica ci vuole per vincere uno scudetto, Non bisogna sbagliare. L'Inter sta meritando la classifica come la Juventus. Sarà una sfida a tre perchè non toglierei neanche la Lazio".

Nel tuo Milan poteva giocare Donnarumma?

"Non lo so. Va tutto contestualizzato. Gigio sicuramente è un grande portiere ma bisognerebbe paragonare settimana dopo settimana nell'allenamento e capire chi merita".