Derby di Milano, Baresi: "Vorrei 40 anni in meno per rigiocarli tutti"

Per Franco Baresi il derby è la sfida del cuore. Tifoso dell'Inter e bandiera del Milan, l'ex rossonero al Corriere della Sera si sofferma sui suoi derby: "E' una partita unica, vista in tutto il mondo. Ora nell'era dei social e delle pay tv è un evento mediatico pazzesco, dove ogni particolare è amplificato. Quando ho iniziato non era così: solo i pochi eletti che riempivano San Siro potevano gustarsi per intero lo spettacolo. In tv se andava bene veniva trasmesso solo un tempo della gara".

L'avversario più duro? "Diciamo che i derby giocati contro i tre tedeschi Brehme, Mattahaus e Klinsmann sono stati i più tosti. Noi eravamo all'inizio del ciclo di Sacchi e contro quell'Inter andava in scena lo scontro fra due scuole filosofiche. Il calcio di Arrigo contro quello del Trap. Ma poi in vent'anni ho duellato contro un osso duro come Altobelli e un campione come Rummenigge. Avversari mica semplici da marcare".

Quale derby rigiocherebbe? "Vorrei avere 40 anni di meno per rifare tutto il percorso che ho vissuto. Mi manca soprattutto l'attesa per il derby, l'aria frizzantina fra i tifosi nei giorni che precedono il match, le speranze della gente del Milan".