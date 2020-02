© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter di cui è starto capitano dal 1992 al 1997, al Corriere della Sera ha raccontato i suoi ricordi dei match col Milan: "Due i derby indimenticabili. In quello del 6 settembre 1981 segnai il mio primo gol da professionista, all'ultimo minuto: quel pari ci permise di passare il girone in Coppa Italia ed eliminare il Milan. L'altro in campionato. Venivamo dall'assurda eliminazione in Coppa Uefa con il Bayern Monaco: da un mio cross nacque il gol vittoria di Aldo Serena".

La sconfitta più dolorosa? "Il primo anno di Sacchi al Milan. Non superammo la metà campo, in quel derby non siamo mai esistiti".

L'avversario più tosto? "Il più difficile Marco van Basten, era forte e molto cattivo. Maldini però incarnava il derby come pochi, come chi cresce nel settore giovanile. Una volta l'arbitro fischia punizione per noi. Metto la mano sul pallone per battere veloce e lui mi entra sulla mano: poi ci siamo guardati e messi a ridere".