Derby di Milano, Materazzi: "Inter, la Champions passa da qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato del derby in programma questa sera a San Siro: "L’Inter non ci arriva benissimo? In campo si azzera tutto. La maglia nerazzurra è un’armatura. In queste situazioni un gruppo con le palle fa quadrato. Se non sei allineato i milanisti ti vengono a mangiare. Questo Milan fa paura? Ha un cagnaccio in panchina, ma nel senso buono. A parte i derby, io tifo per Gattuso. Ha trasmesso ai suoi la passione per il calcio. Uno che riesce a inseguire un sogno come lui, merita. Ma magari non oggi. Arrivare terzi o quarti è uguale, ma arriviamoci, però. La Champions passa da qui, perché l’Inter deve affrontare big e trasferte difficili. Non ci si può permettere di non entrare in quella benedetta coppa".