Il cestista dei New Orleans Pelicans Nicolò Melli, tifoso nerazzurro, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del derby di Milano fra Inter e Milan: "Giocatore preferito? Handanovic. Peccato non ci sia oggi. E mi piace Lukaku. Conte? Sono contento che sia all’Inter perchè è un ottimo allenatore. Non sono uno di quelli che non lo vuole perchè ha allenato dal Juventus. Quando a inizio stagione c’è stato quel coro 'chi non salta juventino è', ho trovato giusto che non lui non abbia saltato. L'importante è che faccia il suo lavoro e sia professionali. Non mi interessa chi ha allenato prima. Il derby come finisce? Preferisco non dirlo, nel calcio sono estremamente scaramantico".