© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimo Moratti, presidente dell'Inter dal 1995 al 2013, in vissta del derby di stasera col Milan ha raccontato al Corriere della Sera l'emozione dei suoi derby passati: "Tra tutte le partite di campionato quelle col Milan sono le più facili. Trovavo giocatori tesissimi. Anche quelli di maggiore esperienza. Del derby non bisogna nemmeno parlarne, ripetevo, è retorico elencare le motivazioni, è una sfida che semplicemente dobbiamo vincere e vinceremo. Punto. Dove sta il problema?".

Il primo derby con Bianchi in panchina vinto 3-0: "Fu una partita incredibile. Eravamo sfavoriti. E di parecchio. Entrando nello stadio, incontrai Berlusconi e Galliani. Dissi, scherzando ma non troppo, di andarci piano. Ridevano sereni... Era comunque il Milan di signori calciatori, grandi calciatori... Bianchi arringò la squadra per una buona mezz'ora".