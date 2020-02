© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matteo Salvini è un gran tifoso del Milan e stasera sarà certamente allo stadio per il derby con l'Inter. Ai microfoni del Corriere della Sera il segretario federale della Lega ricorda le sfide passate e non solo: "Parcheggiai in via delle Forze Armate, vicino a un benzinaio. Mi dissi che se avessimo vinto, sarei andato a fare benzina per le dieci volte successive soltanto in quel benzinaio, per me non proprio comodo. Ma così fu...".

Stasera vincete? "Ma sì. Di tibia, di autogol, di rimbalzo... Tutto, purché si vinca. Neanche mi ricordo l'ultima volta..."

Contento di Ibra? "Ha subito dato la sveglia a una squadra dormiente e sognante: quando è partito Suso ho stappato una Fanta, non se ne poteva più. Però, una volta il Milan di costruiva sui ventenni: Ibra è tra i più forti, ma se ti devi affidare un 38enne significa che ai vertici le idee non sono chiare".