Derby di Milano, Serginho: "Stasera forza Milan. Spero in Ibrahimovic"

Serginho, ex terzino del Milan, ha così parlato del Derby di Milano di questa sera, intervistato da Sky Sport: "Dove corro più di ogni altro posto è a casa, con i miei figli. Oggi c'è una grande partita per Milano, speriamo bene per il Milan anche se la squadra non sta andando bene. Io ho il cuore rossonero, è così fin da bambino. Tifo per loro, spero che trovino il loro equilibrio e torni sui livelli cui ci ha sempre abituati".

Piaciuta l'operazione Ibrahimovic?

"Secondo me è ancora un giocatore importante, ha tanta voglia di vincere. E dei giocatori rimasti con la mentalità vincente di quel Milan ci sono solo lui e Thiago Silva. L'arrivo di Ibra negli spogliatoi ha dato una spinta in più, vedo un atteggiamento totalmente differente dall'anno scorso. Spero che trovi anche l'aiuto della squadra, così da riportare il Milan grande. Lui è tra i più preparati per certi match nel gruppo rossonero, con la sua esperienza, grinta e voglia di vincere, può portare entusiasmo. Spero che dia il suo tocco, che sia determinante".

Che pensa di Theo Hernandez?

"Ogni domenica cresce sempre di più. Davanti è un giocatore che spinge, che attacca, che si fa vedere per l'appoggio. Come ogni terzino cui piace spingere, però, lascia qualche buco dietro. Io ai miei tempi avevo Gattuso a coprirmi lo spazio, ora il Milan deve trovare un nuovo equilibrio difensivo e diventerà più forte. Theo ha grandi margini di crescita".