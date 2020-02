© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Inter TV, l’ex nerazzurro David Suazo ha analizzato così i temi relativi al derby contro il Milan: "C'è un po' di suspense per questo derby. Il risultato di ieri ha dato grandi aspettative. L'Inter deve affrontare questa gara nel modo giusto: viene da due partite un po' particolari, ma non si lascerà scappare questa chance. I favoriti nel derby non ci sono mai. Per i nerazzurri sarebbe importante vincere: l'atmosfera è spettacolare. Il derby di Milano è la sensazione più bella che un calciatore possa provare. I tifosi saranno un numero 12 che potrà farsi sentire".