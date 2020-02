© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mauro Tassotti ha parlato del derby fra Inter e Milan: "Se tiferò Milan? Ci mancherebbe. Sono stato al Milan 36 anni non posso fare altrettanto. Fortunatamente non alleno un'altra squadra di club ma una Nazionale. Non faccio neanche fatica".

Inter più forte?

"La classifica lo sta dimostrando. C'è differenza fra le due squadra. Sarà una partita difficilissima ma, come si dice da sempre, nel derby le distanze si azzerano e sono partite che vanno a sé. Sembra una frase fatta ma è così".

Il giocatore più equilibrato da una parte e dell'altra chi è?

"Credo che in questo momento nel Milan potrebbe essere o Romagnoli o Bennacer, ruoli particolari che ti portano a comandare il gioco. Nell'Inter credo i tre difensori e Brozovic. Poi chi risolverà la partita saranno gli attaccanti che saranno bravissimi, come Lukaku o Ibrahimovic".