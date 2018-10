Fake news su Piatek annuncia crociato ko

Notizia virale ma il giocatore si è allenato regolarmente

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - Una "fake news" ha colpito Krzysztof Piatek, l'attaccante polacco del Genoa attuale capocannoniere del campionato con 8 reti. In giornata è stato annunciato che il centravanti si era infortunato ad un ginocchio riportando la rottura del legamento crociato. La notizia circolava sfruttando la pagina web di un noto quotidiano nazionale riprodotta in modo truffaldino. Il giocatore, autore di una doppietta contro il Frosinone nell'ultima giornata di campionato, non solo non ha sofferto alcun infortunio ma si è regolarmente allenato con i compagni alla ripresa dei lavori questo pomeriggio al centro sportivo Signorini.