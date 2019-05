Fotonotizia - Bayern Monaco, ecco l'addio di Ribery, Robben e Rafinha

Dopo aver scritto e riscritto la storia del Bayern Monaco, Franck Ribery, Arjen Robben e Rafinha diranno addio a fine stagione. E quella attualmente in corso, contro l'Eintracht Francoforte, sarà l'ultima partita per tutti e tre. Prima del match c'è stato un addio speciale, con tanto di maglia particolare, gigantografia con i trofei e striscioni dei tifosi per un'atmosfera molto emozionante. Di seguito alcuni scatti dall'Allianz Arena.