È stato svelato questa sera il logo per il Mondiale di calcio di Qatar2022, di fronte a migliaia di spettatori con una proiezione sincronizzata in otto palazzi iconici del paese, come il Burj Doha, Katara Cultural Village Amphitheatre, Ministry of Interior, Souq Waqif and Msheireb e Al Zubarah Fort, sito UNESCO. Le curve rappresentano le dune del deserto e un infinito loop che può ricordare il numero otto (gli otto stadi dove si giocherà) e il simbolo dell'infinito.