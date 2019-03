Fonte: dall'inviato al Ferraris, Andrea Piras

La prossima settimana il Parma se la vedrà con il Genoa e, sfruttando il fatto di aver giocato ieri in anticipo, Roberto D'Aversa può osservare da vicino il suo futuro avversario. L'allenatore ducale, infatti, è presente allo stadio Ferraris di Genova in occasione della sfida tra il Grifone e il Frosinone. Un modo per studiare meglio il rivale che arriverà a Parma tra qualche giorno.