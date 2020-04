France Football sceglie le 50 maglie che hanno fatto la storia: vince l'Ajax 1971-73

Le 50 maglie che hanno fatto la storia del calcio. È questa l'iniziativa di France Football, prestigioso settimanale calcistico transalpino. A farla da protagonista, il pallone degli anni '70: al primo posto c'è la maglia dell'Ajax 1971-1973, capace di vincere tre Coppe dei Campioni di fila guidata dal talento di Cruijff. Segue il Saint-Etienne 1975-1977 di Herbin e completa il podio l'Olanda 1974, l'Arancia Meccanica sempre di Cruijff.

Tante le maglie italiane. La prima è quella della Juventus 1983-85 di Platini, posizionata all'ottavo posto. Al 14° posto ecco il Milan degli immortali, stagione 1989-90. Più in basso la maglia del Napoli di Maradona, stagione 1988-89, al ventesimo posto; al ventisettesimo ecco la Sampdoria 1991-92, quella di Mantovani e dei gemelli del gol, ma curiosamente FF sceglie l'anno dopo la conquista dello scudetto (in cui i blucerchiati arrivarono però in finale di Coppa dei Campioni). 36° posto per la grande Inter, stagione 1963-64; ancora Napoli (questa volta 1985-87) al 44° posto. E al quarantaseiesimo c'è l'Italia del Mondiale 1982, nello specifico la casacca di Dino Zoff (unico caso in cui viene esplicitamente scelta la maglia di un giocatore e nello specifico un portiere).