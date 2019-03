France Football, top 50 allenatori di sempre: c'è Conte, non Allegri

© foto di Chiara Biondini

Il migliore allenatore della storia del calcio? Per France Football è Rinus Michels, guida dell'Ajax e dell'Olanda entrambe di Johann Cruijff, che si piazza poi al quarto posto una volta appesi gli scarpini al chiodo. Secondo e terzo posto per Ferguson e Sacchi. La prestigiosa rivista francese ha stilato oggi una classifica dei migliori 50 coach di sempre. Quattro i criteri considerati: trofei vinti, influenza sul gioco, personalità, influenza su altri allenatori. Una graduatoria complicata, in cui mancano giganti assoluti come per esempio Vittorio Pozzo. Una curiosità per quanto riguarda gli italiani: c'è Antonio Conte ma non Massimiliano Allegri, nonostante la bacheca del livornese sia ben più ricca di quella del suo predecessore sulla panchina della Juve. Di seguito la classifica.

1. Rinus Michels

2. Alex Ferguson

3. Arrigo Sacchi

4. Johan Cruijff

5. Pep Guardiola

6. Valeri Lobanovski

7. Helenio Herrera

8. Carlo Ancelotti

9. Ernst Happel

10. Bill Shankly

11. Matt Busby

12. Giovanni Trapattoni

13. José Mourinho

14. Miguel Munoz

15. Brian Clough

16. Marcello Lippi

17. Nereo Rocco

18. Louis Van Gaal

19. Ottmar Hitzfeld

20. Bela Guttman

21. Fabio Capello

22. Zinedine Zidane

23. Viktor Maslove

24. Herbert Champman

25. Jupp Heynckes

26. Bob Paisley

27. Jurgen Klopp

28. ALbert Batteux

29. Guus Hiddink

30. Udo Lattek

31. Diego Simeone

32. Arsene Wenger

33. Vicente Del Bosque

34. Jock Stein

35. Telé Santana

36. Vic Buckingham

37. Rafael Benitz

38. Hennes Weisweiler

39. Bobby Robson

40. Dettmar Cramer

41. Mircea Lucescu

42. Tomislav Ivic

43. Stefan Kovacs

44. Luis Aragones

45. Frank Rijkaard

46. Otto Rehhagel

47. Raymond Goethals

48. Marcelo Bielsa

49. Antonio Conte

50. Jean-Claude Suaudeau