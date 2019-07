© foto di imago sportfotodienst

Zlatan Ibrahimovic continua a incantare sui campi da calcio, ma l'ex attaccante di Inter, Milan e Juventus è stato protagonista di un episodio particolare. Lo svedese - ora in MLS per giocare con i Los Angeles Galaxy - ha propiziato la vittoria per 2-0 contro il Toronto grazie a una doppietta, festeggiando però con un errore alle sue spalle: sulla sua maglietta non c’era il cognome scritto correttamente, bensì lo storpiato 'Irbahimovic'. Un errore di stampa impossibile da non notare, che ha fatto subito il giro del web.