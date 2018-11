Gazzetta, 5.5 a Mazzoleni: "Perplessità su mancato giallo Benatia"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

5.5 per Paolo Silvio Mazzoleni, arbitro di Juventus-Milan sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. "Non vede (o lo reputa del tutto involontario?) il braccio di Benatia, su cui interviene in VAR Fabbri, e non lo reputa da ammonizione, scelta che lascia più di qualche perplessità. Tratta Higuain come richiede il regolamento: in casi come questo si richiede anche buon senso, ma chissà quante gliene ha dette il Pipita...".