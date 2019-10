Gazzetta, la moviola di Genoa-Milan: su Leao giusti rigore e rosso

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina analizza gli episodi da moviola di Genoa-Milan. Netto il calcio di rigore concesso ai rossoneri, così come è giusta l’espulsione di Biraschi, che interrompe una chiara occasione da gol. All’89esimo, invece, l’arbitro Mariani si fa trarre in inganno da Kouame, che cerca e trova il contatto con Reina, ma il portiere fa di tutto per evitare il contatto. Rigore sbagliato.