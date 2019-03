ICC - Il 24 luglio in Cina andrà in scena il Derby d'Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inter, Juventus, Manchester United e Tottenham. E' il gruppo di squadre che farà tappa in Asia la prossima estate per l'International Champions Cup, consueta kermesse estiva pre-campionato. La prima tappa sarà a Singapore, con l'Inter che sabato 20 luglio affronterà i red devils e la Juventus che 24 ore dopo se la vedrà contro gli spurs. Il 24 luglio, invece, in Cina andrà in scena il derby d'Italia.

La sfida tra Inter e Tottenham andrà invece in scena il 4 agosto, ma a Londra nel nuovo stadio del club di Premier League.