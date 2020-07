Il Corriere della Sera: "I bambini vedono solo il bianco e il nero. E la Juve diventa più forte"

Domenico Calcagno, nel suo "Commento" per il Corriere della Sera riporta un dato che non può non far riflettere a proposito dello strapotere della Juventus: "I bambini italiani che hanno 9 anni (o meno) hanno visto vincere sempre e soltanto la stessa squadra e a questi bisogna aggiungere i dodicenni e tredicenni che hanno visto vincere sempre la stessa squadra da quando hanno iniziato a interessarsi del calcio. (...) L'equazione è elementare: la Juve vince sempre (9 anni nel calcio sono un'era geologica), chi vince aumenta il fatturato, diventa più ricco, più forte e continua a vincere. Così va il mondo. Il futuro della Juve sembrerebbe assicurato. A meno che non arrivi una nuova Juve, con colori diversi. Che al momento non si vede".