Il punto sulla Bundes - Bayern cade alla prima, Dortmund già avanti

E' cominciata la Bundesliga, pronta fin da subito a regalare sorprese ed accendere il duello per il titolo. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di specificarlo, ma è chiaro che Borussia Dortmund e Bayern Monaco siano le prime indiziate per la corsa al Meisterschale, ed il primo turno di campionato ha già consegnato ai tifosi una classifica a tinte giallonere.

Carica Borussia - Primi tre punti in cascina, infatti, per il Dortmund, impegnato tra le mura amiche contro il modesto Augsburg. Avvio claudicante per la squadra di Favre, con il vantaggio avversario, firmato da Niederlechner, dopo pochi secondi dal fischio d'inizio. Poco male, visto l'epilogo di ben altro spirito: 5-1 il risultato finale, con i gialloneri che alla fine si sono imposti con la prima doppieta stagionale di Paco Alcacer, accompagnato dai gol di Reus, Sancho ed il neo acquisto Brandt nel finale.

La caduta dei campioni - A dare maggiore importanza alla vittoria del Borussia, ovviamente, è stata la caduta del Bayern Monaco, impegnato nel primo anticipo stagionale del venerdi contro l'Herta Berlino. Gara che i ragazzi di Niko Kovac hanno giocato per buona parte in svantaggio (2-1 per l'Hertha dopo appena 38' minuti), salvo poi trovare il gol del definitivo 2-2 al 60' grazie al solito Lewandowski (autore di una doppietta). Il duello con gli avversari gialloneri, dunque, è già entrato nel vivo.

Corsa Europa e neo promosse rimandate - Al di là del capitombolo in Baviera, sono state poche le sorprese di questo primo turno. Si confermano sulle cresta dell'onda Eintracht, Wolfsburg e Leverkusen, tutte vittoriose - anche se di misura, in tutti e tre i match - nella prima uscita stagionale. Guizzo interessante del Fortuna Dosseldorf, corsaro a Brema grazie alla vittoria per 3-1 contro il Werder. Da rivedere, poi, Schalke e Borussia Monchengladbach, ferme sullo 0-0 nella serata di sabato. Tutte rimandate al secondo turno, invece, le neo promosse: Colonia, Paderborn e Union Berlino sono uscite con le ossa rotte da questa prima giornata di Bundesliga, tutte sconfitte (rispettivamente contro Wolfsburg, Bayer Leverkusen e Lipsia), e sarà necessario rifarsi già alla seconda giornata.

CLASSIFICA - Dortmund, Lipsia, Friburgo, Fortuna, Leverkusen, Wolfsburg, Eintracht 3; Bayern, Hertha, M'Gladbach, Schalke 1; Paderborn, Colonia, Hoffenheim, Brema, Mainz, Augsburg, Union Berlino 0.