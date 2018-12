Il Resto del Carlino in edicola scrive dello sfogo social di Filippo Inzaghi. "'Basta gufi'", ha scritto ieri il tecnico del Bologna. "Club spiazzato, la città si divide", si legge sul quotidiano nella sua prima pagina. Il Bologna, intanto, occupa la terzultima posizione in classifica ma l'allenatore vuole unità d'intenti per riprendere il cammino verso la salvezza.