Il Romanista: "Cambio di stagione, è il momento di essere uomini"

La Roma cerca i tre punti contro il Frosinone, dopo il ko di domenica contro il Bologna. Il Romanista in edicola questa mattina titola "Cambio di stagione": riferimento all'autunno arrivato da pochi giorni e al cambio di passo atteso in casa giallorossa. "E' il momento di essere uomini", aggiunge il giornale che ricorda l'appuntamento con la Lazio in programma tra tre giorni.