Inter-Juve -1: derby tra CR7 e Godin. Primo incrocio in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà una sorta di derby per Cristiano Ronaldo e Diego Godin la sfida di domani sera tra Inter e Juventus. I due si sono infatti sfidati tantissime volte nella Liga e in Champions League con le maglie di Real e Atletico Madrid e domani sera si incroceranno per la prima volta in Serie A. Il portoghese ha vinto anche due finali di Champions contro l'uruguaiano che può vantare una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna. 22 le reti segnate da CR7, due i centri del difensore. A riportarlo è Tuttosport.