Inter, le ultime di formazione: torna Nainggolan a centrocampo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle 18 scenderà in campo l'Inter che affronterà il Chievo allo stadio Bentegodi. I nerazzurri cercando continuità dopo il successo contro l'Udinese e Luciano Spalletti potrà contare nuovamente su Radja Nainggolan che oggi partirà titolare contro i clivensi in quel centrocampo a a tre che vedrà protagonista anche Brozovic e Gagliardini, in vantaggio al momento su Joao Mario. In attacco oltre Icardi c'è spazio anche per Politano e Perisic. Asamoah è squalificato, ballottaggio tra Dalbert e D'Ambrosio con l'italiano in vantaggio.