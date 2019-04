Juve campione - Bucciantini: "Per Allegri drammatica assenza di Khedira"

Il giornalista Marco Bucciantini ha così parlato negli studi di Sky Sport, a proposito dell'ottavo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus: "Per Allegri è stata drammatica l'assenza di Khedira nel momento cruciale della stagione. Il problema è il gol, ma non solo quello: negli ottavi e nei quarti di Champions ha segnato un uomo solo. Sono mancati i concetti di regia in mezzo al campo".